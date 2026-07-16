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Polícia

Dupla é presa por suspeita de envolvimento em assalto a casal de comerciantes em Castanhal

A Polícia Civil segue atrás de outras três pessoas apontadas por participação no mesmo crime

O Liberal
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A imagem em destaque mostra a dupla presa por suspeita de participação no crime. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Gilson Maciel Xavier Filho e Ana Carolina de Mendonça da Silva foram presos pela Polícia Civil na quarta-feira (15/7), suspeitos de participação em um assalto registrado no bairro Saudade I, em Castanhal, no nordeste do Pará. De acordo com a PC, o crime ocorreu durante a madrugada da mesma data, quando um grupo armado invadiu a residência de um casal de comerciantes, os manteve reféns e roubou joias, celulares e o veículo da família. Além disso, os suspeitos obrigaram as vítimas a transferirem dinheiro via PIX.

Assim que a polícia soube do ocorrido, iniciou as investigações. Segundo a PC, os agentes identificaram que Ana Carolina estaria operando financeiramente o escoamento dos valores extorquidos das vítimas, utilizando contas de terceiros para dissimular a origem ilícita do dinheiro. Ela foi localizada e presa escondida em uma casa no bairro Heliolândia.

Ainda durante as investigações, os policiais chegaram até Gilson, que seria o suposto mentor intelectual do crime e informante do grupo. Conforme as autoridades, ele teria se aproveitado do forte vínculo de confiança que tinha com os comerciantes e fornecido aos outros suspeitos informações detalhadas e íntimas sobre a rotina da família.

Gilson foi preso na casa dele, na zona rural de Castanhal. Em seu quarto, a polícia encontrou um revólver calibre .38 carregado com três munições intactas, escondido debaixo do colchão. Os agentes também localizaram no imóvel o veículo utilizado para dar suporte e fuga aos suspeitos. Além disso, o carro das vítimas também foi achado recuperado durante a operação policial.

A dupla detida segue à disposição da Justiça. A PC ressaltou que já identificou outros três integrantes do grupo, que se encontram foragidos, e que as diligências prosseguem para capturar todos os envolvidos.

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