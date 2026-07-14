TER · 20 OUT 2026Assine
O Liberal 80 anos
TER · 20 OUT 2026
Edição impressaAssine
O Liberal 80 anos
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia

não resistiu

Morre um dos homens baleados por policial civil em 'brincadeira' de falso assalto

A dupla foi baleada durante uma "brincadeira" de falso assalto, em frente a uma concessionária. Um policial civil, de 31 anos, estava no estabelecimento e atirou nos dois

Estadão Conteúdo

14 de julho de 2026 às 15:41

( Foto: Reprodução/TV Globo )

Um dos homens baleados por um policial civil de folga na tarde de segunda-feira, 13, na Vila Regente Feijó, na zona leste de São Paulo, durante uma "brincadeira" de falso assalto, morreu horas depois no hospital.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) afirmou que os dois homens, de 36 e 21 anos, que ficaram feridos durante a ação, foram encaminhados ao Hospital Vila Alpina. O mais velho, que conduzia a motocicleta, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade no fim da tarde de segunda-feira.

A dupla foi baleada durante uma "brincadeira" de falso assalto, em frente a uma concessionária na Avenida Sapopemba. Um policial civil, de 31 anos, estava no estabelecimento.

Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que o agente observava um carro ao lado de dois funcionários da loja. Em seguida, os dois homens se aproximam em uma motocicleta, sobem na calçada, anunciam o assalto e fazem menção de estar armados.

O policial, que estava de folga, intervém e atinge os dois. O condutor, que morreu horas depois, cai na calçada com a motocicleta.

Após serem atingidos pelos disparos, os feridos alegaram que se tratava de uma brincadeira, porque eram conhecidos dos funcionários da loja.

O caso foi registrado como lesão corporal decorrente de intervenção policial e legítima defesa no 42º Distrito Policial, do Parque São Lucas. A Corregedoria da Polícia Civil acompanha o caso.

Assuntos relacionados

brincadeira
falso assalto
SP
baleados
morte