Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Família é feita refém durante assalto no Curuçambá, em Ananindeua

Residência da família foi invadida por grupo de criminosos que foi surpreendido pela ação rápida da Polícia Militar, nas proximidades do Espaço Radical

O Liberal

Um assalto com reféns mobilizou equipes do 20º Batalhão da Polícia Militar (BPM) na noite desta terça-feira (14), no bairro Curuçambá, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB). Uma família foi feita refém por um grupo de criminosos, que tentavam assaltar a residência, por volta das 19h.

A ocorrência foi registrada em um residência no andar de cima a um estabelecimento, localizado nas proximidades da avenida Independência com a avenida Rio Amazonas, próximo do Espaço Radical. Diversas viaturas foram enviadas para atender à situação.

Quatro homens foram presos em flagrante, sendo dois adultos e dois menores de idade de 16 e 17 anos. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados pela polícia. De acordo com agentes do 20º Batalhão, que atenderam a ocorrência, o assalto foi cometido por aproximadamente sete pessoas, três conseguiram escapar no momento do flagrante. Com os suspeitos presos foram apreendidos facas e celulares. Os suspeitos quebraram aparelhos celulares antes da prisão.

Os policiais apontam que o grupo já era conhecido na área por envolvimento em outros crimes e pela participação em uma facção criminosa. De acordo com relatos dos agentes do 29° da Polícia Militar, a polícia recebeu uma denúncia anônima que um assalto estava ocorrendo em uma residência. Uma viatura se deslocou até a região indicada e presenciou atitude suspeita de um grupo de homens.

Com a aproximação dos policiais, cerca de três homens que estavam na rua vigiando o movimento, subiram e gritaram para os comparsas, que estavam dentro da residência no andar de cima. Os suspeitos teriam gritado que a polícia havia chegado e que estava na porta.  

A guarnição solicitou reforços e um pouco depois subiu para a residência. Dentro da residência, os policiais prenderam os quatro suspeitos. Os outros conseguiram pular por um balancinho na cozinha da residência. A família refém na casa era composta por seis pessoas, sendo duas crianças. Alguns familiares estavam sendo amarrados no momento em que os agentes de segurança intervieram ao entrar no espaço.

Os suspeitos também são conhecidos por envolvimento na extorsão de comerciantes da região. Uma hipótese dos policiais, que será investigada, é que o crime possa estar relacionado à prática intitulada de ‘taxa do crime’, em que criminosos obrigam comerciantes a pagarem mensalidades para facções criminosas.

Após serem presos, os suspeitos foram encaminhados para a 3ª Seccional Urbana da Cidade Nova, localizada na Cidade Nova VI. Os policiais, as vítimas e familiares dos suspeitos também foram para a seccional. A Polícia Civil recolheu os depoimentos de todos. Os dois homens adultos foram autuados por roubo majorado e corrupção de menores. Os dois adolescentes de 16 e 17 anos foram encaminhados para elaboração de ato infracional na Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data), da Polícia Civil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

assalto com refém no curuçambá

Ananindeua

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

ENTORPECENTES

Abordagem a motociclista leva PM a apreender drogas e deter três suspeitos em Itaituba

Segundo a Polícia Militar, mulher tentou mudar de direção ao perceber a viatura; ação resultou na apreensão de entorpecentes

15.07.26 12h25

assalto

Família é feita refém durante assalto no Curuçambá, em Ananindeua

Residência da família foi invadida por grupo de criminosos que foi surpreendido pela ação rápida da Polícia Militar, nas proximidades do Espaço Radical

14.07.26 20h20

abuso

Bebê de 10 meses morre após suspeita de estupro; namorado da mãe e o primo dele são suspeitos

Namorado da mãe da criança e primo são investigados pela Polícia Civil do Ceará após vítima apresentar sinais de violência sexual

14.07.26 19h32

POLÍCIA

Caso Yasmin: julgamento de Lucas Magalhães ocorre no próximo mês, em Belém

O caso ocorreu em 12 de dezembro de 2021, durante um passeio de lancha no rio Maguari. A família da jovem aguarda pelo julgamento há mais de quatro anos

14.07.26 17h27

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

abuso

Bebê de 10 meses morre após suspeita de estupro; namorado da mãe e o primo dele são suspeitos

Namorado da mãe da criança e primo são investigados pela Polícia Civil do Ceará após vítima apresentar sinais de violência sexual

14.07.26 19h32

ENTORPECENTES

Abordagem a motociclista leva PM a apreender drogas e deter três suspeitos em Itaituba

Segundo a Polícia Militar, mulher tentou mudar de direção ao perceber a viatura; ação resultou na apreensão de entorpecentes

15.07.26 12h25

assalto

Família é feita refém durante assalto no Curuçambá, em Ananindeua

Residência da família foi invadida por grupo de criminosos que foi surpreendido pela ação rápida da Polícia Militar, nas proximidades do Espaço Radical

14.07.26 20h20

POLÍCIA

Caso Yasmin: julgamento de Lucas Magalhães ocorre no próximo mês, em Belém

O caso ocorreu em 12 de dezembro de 2021, durante um passeio de lancha no rio Maguari. A família da jovem aguarda pelo julgamento há mais de quatro anos

14.07.26 17h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda