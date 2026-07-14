Família é feita refém durante assalto no Curuçambá, em Ananindeua

Um assalto com reféns mobilizou equipes do 20º Batalhão da Polícia Militar (BPM) na noite desta terça-feira (14), no bairro Curuçambá, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB). Uma família foi feita refém por um grupo de criminosos, que tentavam assaltar a residência, por volta das 19h.

A ocorrência foi registrada em um residência no andar de cima a um estabelecimento, localizado nas proximidades da avenida Independência com a avenida Rio Amazonas, próximo do Espaço Radical. Diversas viaturas foram enviadas para atender à situação.

Quatro homens foram presos em flagrante, sendo dois adultos e dois menores de idade de 16 e 17 anos. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados pela polícia. De acordo com agentes do 20º Batalhão, que atenderam a ocorrência, o assalto foi cometido por aproximadamente sete pessoas, três conseguiram escapar no momento do flagrante. Com os suspeitos presos foram apreendidos facas e celulares. Os suspeitos quebraram aparelhos celulares antes da prisão.

Os policiais apontam que o grupo já era conhecido na área por envolvimento em outros crimes e pela participação em uma facção criminosa. De acordo com relatos dos agentes do 29° da Polícia Militar, a polícia recebeu uma denúncia anônima que um assalto estava ocorrendo em uma residência. Uma viatura se deslocou até a região indicada e presenciou atitude suspeita de um grupo de homens.

Com a aproximação dos policiais, cerca de três homens que estavam na rua vigiando o movimento, subiram e gritaram para os comparsas, que estavam dentro da residência no andar de cima. Os suspeitos teriam gritado que a polícia havia chegado e que estava na porta.

A guarnição solicitou reforços e um pouco depois subiu para a residência. Dentro da residência, os policiais prenderam os quatro suspeitos. Os outros conseguiram pular por um balancinho na cozinha da residência. A família refém na casa era composta por seis pessoas, sendo duas crianças. Alguns familiares estavam sendo amarrados no momento em que os agentes de segurança intervieram ao entrar no espaço.

Os suspeitos também são conhecidos por envolvimento na extorsão de comerciantes da região. Uma hipótese dos policiais, que será investigada, é que o crime possa estar relacionado à prática intitulada de ‘taxa do crime’, em que criminosos obrigam comerciantes a pagarem mensalidades para facções criminosas.

Após serem presos, os suspeitos foram encaminhados para a 3ª Seccional Urbana da Cidade Nova, localizada na Cidade Nova VI. Os policiais, as vítimas e familiares dos suspeitos também foram para a seccional. A Polícia Civil recolheu os depoimentos de todos. Os dois homens adultos foram autuados por roubo majorado e corrupção de menores. Os dois adolescentes de 16 e 17 anos foram encaminhados para elaboração de ato infracional na Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data), da Polícia Civil.