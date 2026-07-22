Idoso é morto a facadas enquanto dormia em rede na zona rural de Anapu

A principal suspeita é de que o crime teria ocorrido durante a noite de segunda-feira (20), por volta das 22h

Um idoso identificado como Adão Roque da Cruz, de 68 anos, foi assassinado a facadas enquanto dormia em uma rede na varanda de uma residência localizada no PDS Esperança, na Vicinal 1, a cerca de 60 quilômetros da sede do município de Anapu, no sudoeste do Pará. A principal suspeita é de que o crime tenha ocorrido durante a noite de segunda-feira (20), por volta das 22h. O caso é apurado pela Polícia Civil (PC).

De acordo com o portal Gazeta Carajás, a PC foi acionada por volta das 7h, após moradores encontrarem o corpo da vítima. As investigações iniciais apontam que Adão estava na varanda do imóvel de um homem conhecido pelo apelido de “Bil”. No local, estariam outras três pessoas. A polícia não informou se todas elas já foram localizadas.

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A equipe da Polícia Científica também foi comunicada sobre o ocorrido e realizou a perícia no local e remoção do corpo da vítima. Os laudos periciais devem contribuir para o andamento das investigações.

Até agora, as autoridades seguem tentando descobrir como o crime ocorreu e as motivações por trás dele. Em nota, a Polícia Civil informou que as circunstâncias do homicídio são apuradas pela Delegacia de Anapu e buscas são realizadas para localizar o suspeito pelo crime. “Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”, comunicou a instituição. Por enquanto, ninguém foi preso.

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