Dupla invade casa e mata homem a tiros enquanto dormia na rede em Breu Branco

Cilismar Barroso Torres, 25 anos, foi morto a tiros no final da noite de sexta-feira (28) enquanto dormia em uma casa da rua São Matheus, bairro Santa Catarina, em Breu Branco, sudeste paraense. Com informações do Portal Tucuruí.

Segundo a polícia, a vítima descansava em uma rede quando um veículo estacionou em frente ao imóvel. Dois homens, que ainda não foram identificados, adentraram na residência e efetuaram pelo menos cinco disparos contra Cilismar, que não teve chances de defesa.

Os tiros atingiram principalmente a região da cabeça da vítima, que foi encontrada morta na rede onde dormia. Após o crime, os suspeitos fugiram sem deixar pistas. Tanto a Polícia Civil quanto a Militar foram acionadas e compareceram ao local para realizar os primeiros levantamentos e buscar informações sobre os autores do homicídio.

As investigações em torno do caso seguem em andamento e a Polícia Científica do Pará foi acionada para realizar perícias no local do crime. O Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí também foi chamado para remover o corpo de Cilismar. Ainda não há informações sobre a motivação do crime, mas “as autoridades estão trabalhando para identificar os suspeitos e esclarecer o caso por meio de um inquérito criminal”, informou uma fonte da polícia.