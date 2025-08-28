Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Justiça condena há mais de 100 anos os dez réus que espancaram torcedores do Paysandu em Joinville

O crime ocorreu em fevereiro de 2022 quando os suspeitos surpreenderam os paraenses em um bar

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Freepik)

Os dez réus julgados por espancar torcedores do Paysandu em Joinville, Santa Catarina, foram condenados a penas que, juntas, somam mais de 100 anos. A sentença saiu na noite de quarta-feira (27), após três dias de julgamento. Os jurados interpretaram que os réus praticaram delitos como associação criminosa, constrangimento ilegal e tentativa de homicídio qualificado.

Conforme as informações, as vítimas paraenses foram atacadas em uma lanchonete no bairro Aventureiro. Os réus seriam membros de uma torcida organizada do Joinville Esporte Clube. No momento do crime, o grupo da torcida joinvilense ordenou que as vítimas tirassem as camisetas dos outros times. Ao se negarem, as vítimas teriam sido espancadas.

Réus

Entre os condenados estão Richard Borba Daghetti, Vitor Hugo Maia, Rhudy Jopher Dantas Siqueira, Vinicius Marcos Baia, Paulo Henrique Anicacio, Mateus Henrique Marcelino, Maicon Constâncio, Lucas Schmidt Maia, Lucas Matheus Baia e Gustavo Henrique da Rosa Borba. As penas individuais variam de 7 a mais de 21 anos de reclusão, conforme a participação de cada um no crime.

De acordo com a decisão, todos foram responsabilizados por tentativa de homicídio qualificado e associação criminosa armada, sendo que alguns também responderam por constrangimento ilegal. As maiores penas foram aplicadas a Maicon Constâncio, condenado a 21 anos e 1 mês de prisão por tentativa de homicídio, associação criminosa e constrangimento ilegal, e a Rhudy Jopher Dantas Siqueira, sentenciado a 13 anos e 5 meses, além de 1 ano e 9 meses por associação criminosa.

Outros réus receberam condenações que variam entre 7 e 11 anos de prisão por tentativa de homicídio, somadas a penas adicionais de até 1 ano e 4 meses pelo crime de associação criminosa armada. As sentenças foram:

Richard Borba Daghetti - condenado a 11 anos e 4 meses de reclusão por tentativa de homicídio qualificado, além de 1 ano e 2 meses por associação criminosa armada.

Vitor Hugo Maia - Recebeu a mesma pena de 11 anos e 4 meses por tentativa de homicídio e 1 ano e 2 meses por associação criminosa.

Vinicius Marcos Baia - sentenciado a 11 anos e 4 meses por tentativa de homicídio qualificado, além de 1 ano e 2 meses por associação criminosa.

Paulo Henrique Anicacio - também condenado a 11 anos e 4 meses por tentativa de homicídio qualificado e 1 ano e 2 meses por associação criminosa.

Mateus Henrique Marcelino - recebeu 11 anos e 4 meses por tentativa de homicídio qualificado, além de 1 ano e 2 meses por associação criminosa. Ele também foi responsabilizado por constrangimento ilegal contra duas vítimas.

Lucas Schmidt Maia - condenado a 7 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão por tentativa de homicídio qualificado, além de 1 ano e 2 meses por associação criminosa.

Lucas Matheus Baia - sentenciado a 11 anos e 4 meses por tentativa de homicídio qualificado, somados a 1 ano e 4 meses por associação criminosa armada.

Gustavo Henrique da Rosa Borba - condenado a 7 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão por tentativa de homicídio qualificado, além de 1 ano e 2 meses por associação criminosa.

Durante as investigações, alguns dos acusados teriam alegado que receberam mensagens de que torcedores do Joinville estavam sendo ameaçados pelos paraenses e que, ao chegarem no local, foram recebidos com cadeiradas. As vítimas do ataque precisaram ser socorridas devido à gravidade do crime. Algumas ficaram internadas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
