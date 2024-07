Justiça condena a 16 anos de prisão acusados de envolvimento em esquema contra rede supermercados

Dois acusados de formarm um esquema criminoso, que desviou R$ 4 milhões rede de supermercados de Belém, foram condenados a 16 anos e oito meses de prisão e multa. A sentença foi proferida no último dia 22 de julho pelo Juízo Colegiado da Vara de Combate ao Crime Organizado. Os acusados foram condenados a prisão em regime fechado pelos crimes de furto qualificado, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), por meio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado – GAECO, em decorrência de trabalho investigativo da Polícia Civil. A investigação ficou conhecida como Operação Market.

A sentença destacou que “(...) os réus, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negaram os crimes imputados, entretanto os seus depoimentos per si não têm o condão de infirmar as provas sólidas que direcionam no sentido da condenação, mormente diante da prova documental e testemunhal trazida aos autos (...)”. O Juízo concedeu aos sentenciados o direito de recorrerem em liberdade.

As investigações comprovaram um elaborado esquema fraudulento coordenado pelos sentenciados que, se valendo da condição de funcionários do grupo, manipulavam o sistema operacional e contábil da empresa, forjando boletos falsos de fornecedores que eram pagos em meio a dívidas verdadeiras, com os valores destinados à conta corrente de uma pessoa jurídica de fachada.

A conta de pessoa jurídica foi aberta com a finalidade de receber os valores e posteriormente transferir para as contas bancárias dos sentenciados. Um dos réus possuía também outras duas pessoas jurídicas, as quais eram utilizadas para fazer a lavagem de dinheiro dos valores obtidos ilicitamente. O GAECO ofereceu denúncia contra as duas pessoas e também em desfavor de outros corréus, estes últimos processados em autos desmembrados.