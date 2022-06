Justiça concede prisão domiciliar para suposto mandante na morte de empresário em Marabá

A Justiça do Pará concedeu prisão domiciliar na última quinta-feira (23), ao empresário Diogo Costa Carvalho envolvido em um homicídio em Marabá, região sudeste do Pará. Diogo utilizará monitoramento eletrônico e só poderá sair de casa para consultas, internações e urgências médicas. Ele seria o mandante do crime. O caso aconteceu em 20 de setembro de 2020, na orla do rio Tocantins. Outras sete pessoas são apontadas de participação na ação.

Diogo foi preso em outubro do ano passado e dezembro foi solto para um tratamento de saúde. A ordem foi feita pela Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). Em fevereiro de 2022, o empresário foi preso novamente por descumprir o monitoramento eletrônico.

O documento com a decisão, foi assinado pela desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. Diogo não estaria recebendo o tratamento médico adequado. A defesa contou que o empresário teria quadro grave de uma hepatite A, pedra na vesícula e necessidade de realizar cirurgia de colecistectomia. Ele ainda precisava de cuidado alimentares específicos por conta de ter feito uma bariátrica.

A primeira audiência aconteceu na última sexta-feira (24), e as testemunhas de acusação foram ouvidas. No entanto, a defesa de Diogo Carvalho não pôde interroga-las.

Relembre o caso

O empresário Diogo Sampaio de Sousa, de 36 anos, mais conhecido como "Diogão", foi executado com um tiro no peito no final da tarde do dia 20 de setembro de 2020, na Orla de Marabá. Após cometerem o crime, os assassinos, que estavam em um carro, fugiram do local. A informação foi confirmada pela Polícia Militar.

Segundo a polícia, "Diogão" estava em pé na orla da cidade, no bairro Velha Marabá, quando, por volta das 18h30, um carro, modelo Fiat Uno, de cor branca, estacionou próximo à vítima. O atirador, que estava no banco traseiro do veículo, abaixou o vidro e fez o disparo. Os suspeitos fugiram do local, que estava bastante movimentado.

Envolvidos no assassinato preso pela Polícia Civil

Oito mandados de prisão e dez de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Civil no dia 28 de outubro do ano passado contra seis envolvidos no assassinato do empresário Diogo Sampaio de Souza, ocorrido em setembro de 2020, no município de Marabá, sudeste do Pará. A ação é parte da operação "Tora Bora", deflagrada nas cidades de Belém, Marabá, Parauapebas, Afuá e Tucuruí, além de duas cidades do Estado do Maranhão: Açailândia e Imperatriz.