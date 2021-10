Envolvidos no assassinato de empresário na Orla de Marabá são presos durante operação da PC

Oito mandados de prisão e dez de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (28), contra seis envolvidos no assassinato do empresário Diogo Sampaio de Souza, ocorrido em setembro de 2020, no município de Marabá, sudeste do Pará. A ação é parte da operação "Tora Bora", deflagrada nas cidades de Belém, Marabá, Parauapebas, Afuá e Tucuruí, além de duas cidades do Estado do Maranhão: Açailândia e Imperatriz.

LEIA MAIS:

- Empresário é executado na orla de Marabá

Segundo informações da PC, a ação é resultado do trabalho investigativo que teve início há cerca de um ano. As investigações apontam que os homens presos são envolvidos diretamente na ação criminosa, ocupando os postos de mandante, motorista, executor, responsável por monitorar a vítima e intermediadores de toda a logística.

“Conseguimos obter indícios que apontaram a participação e a conduta de cada um neste audacioso crime. Certamente a ação de hoje mostra que estamos atuando para combater ações criminosas como essa. Essa ação reafirma o nosso compromisso em não permitir que nenhum criminoso fique impune”, afirmou o delegado-geral da PCPA, Walter Resende.

A Polícia Civil informou que durante as investigações foi constatado que existia discordância e disputa por áreas de mineração entre a vítima e o mandante do crime, uma vez que ambos possuíam empresa mineradora em áreas próximas. As investigações apontaram que o empresário, que já havia sido sócio da vítima, ofereceu e pagou recompensa pelo homicídio contra o também empresário Diogo.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidas uma pistola glock calibre ponto 40, espingarda calibre 12, revólver calibre 22, pistola PT100, pistola G2C, além de munições, equipamentos eletrônicos, documentações, bem como uma porção de substância entorpecente semelhante à maconha.

A Operação foi coordenada pela Diretoria de Polícia Especializada, por meio da Divisão de Homicídios (DH), com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), bem como do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) e também da Polícia Civil do Maranhão. Cerca de 100 Policiais Civis participaram da ação.

Os seis presos estão sendo conduzidos à capital do estado, onde ficarão à disposição da Justiça, no Pará.

O crime

O empresário Diogo Sampaio de Sousa, de 36 anos, mais conhecido como "Diogão", foi executado com um tiro no peito no final da tarde de domingo, 20 de setembro de 2020, na Orla de Marabá. Após cometerem o crime, os assassinos, que estavam em um carro, fugiram do local.

Segundo a polícia, "Diogão" estava em pé na orla da cidade, no bairro Velha Marabá, quando, por volta das 18h30, um carro, modelo Fiat Uno, de cor branca, estacionou próximo à vítima. O atirador, que estava no banco traseiro do veículo, abaixou o vidro e fez o disparo. Os suspeitos fugiram do local, que estava bastante movimentado.