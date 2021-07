Justiça autoriza exumação do corpo de mulher encontrada morta; família suspeita de assassinato

O corpo da ex-chefe de gabinete da Prefeitura de Anapu, Sandra Luíza Xavier, que foi encontrada morta no dia 25 de janeiro deste ano, aos 47 anos, será exumado por decisão da Justiça de Altamira, no próximo dia 16 de julho. Um exame detalhado irá determinar a causa da morte, que inicialmente foi dada como natural. A família de Sandra, no entanto, suspeita que ela pode ter sido assassinada. As informações são dos portais Ver-o-Fato e Uol.

Sandra Xavier foi encontrada morta dentro de sua residência, no município de Altamira, sudeste do Pará, na manhã do dia 25 de janeiro. Ela morava junto com o filho, de oito anos, e o marido, Azemar Gonçalves dos Santos Júnior, de 40. Às autoridades, o homem disse que ela estava dormindo, em seu quarto, quando sofreu um infarto fulminante. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando o resgate chegou ela já estava sem vida.

A filha e a mãe de Sandra contestaram a causa da morte e suspeitaram de homicídio. A adolescente chegou a criar um perfil no Instagram, onde publicou um vídeo afirmando que a mãe sempre foi vítima de violência doméstica, que Azemar era agressivo, e que o casal, inclusive, já estaria separado desde o dia 1º de janeiro deste ano.

Ainda segundo a filha, após a morte de Sandra, vários pertences teriam desaparecido, como joias e o celular, que teria sido jogado em um rio pelo companheiro dela. Um advogado criminalista foi contratado pela família para tomar conta do caso e procurou o Ministério Público do Pará (MPPA), que encaminhou a denúncia para a Polícia Civil, para instauração de inquérito e investigação.

Em 25 de junho, o juiz da comarca de Altamira, Jessinei Gonçalves de Souza, autorizou a exumação do cadáver, que será realizada no dia 16 de julho. O resultado deverá determinar a causa da morte de Sandra. Ainda não há uma previsão de quando o laudo será concluído.