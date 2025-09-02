Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Júri absolve policial militar em julgamento sobre mecânico morto em Ananindeua

O caso ocorreu em maio de 2008, quando o mecânico foi abordado como suspeito de um roubo de carro

O Liberal
fonte

Júri absolve policial militar em julgamento sobre mecânico morto em Ananindeua. (Foto: Freepik)

O policial militar José Ribamar Costa dos Santos, de 57 anos, foi absolvido em um julgamento sobre a morte de Paulo Jonathas de Oliveira Vieira, ocorrida durante uma abordagem policial em 2008, em Ananindeua. A audiência ocorreu na manhã desta terça-feira (2/9), em Belém. O júri decidiu pela absolvição do PM por legítima defesa.

Paulo Jonathas, que era mecânico e tinha 26 anos na época, foi abordado e morreu na noite de 25 de maio de 2008, na estrada do Curuçambá. Segundo as informações policiais, ele foi apontado como suspeito de ter roubado um carro de passeio. Durante o julgamento foi exposto que, nos autos do processo, consta que o policial havia confessado que fez o disparo. No entanto, o militar alegou que a vítima não estava algemada. Além disso, uma testemunha relatou que Paulo Jonathas estaria armado e apontou a arma para o policial. Assim, José Ribamar teria feito um único disparo para se defender.

Durante o julgamento, o promotor de justiça Edson Augusto Souza afirmou ter dúvidas se a vítima havia sido morta algemada ou teria apontado a arma para o policial. Então, requereu aos jurados a absolvição do policial militar. O advogado Paulo Ronaldo Albuquerque também sustentou a absolvição por legítima defesa. Assim, por maioria dos votos, os jurados absolveram por legítima defesa o PM José Ribamar.

