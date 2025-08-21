Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Julgamento de homem investigado em assassinato de adolescente tem início em Melgaço, no Marajó

O crime ocorreu em março de 2024, quando a vítima foi encontrada morta dentro de um poço

O Liberal
fonte

Julgamento de acusado de matar adolescente Vanessa Maia começa em Melgaço. (Foto: Arquivo O Liberal)

Iniciou nesta quinta-feira (21) o julgamento de Willians Feitosa, réu no caso do assassinato da adolescente Vanessa Maia, de 14 anos, morta em Melgaço, no Marajó. A audiência ocorre na Câmara Municipal. O corpo da vítima foi encontrado no dia 17 de março de 2024 dentro de um poço.

O réu foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado. A movimentação no local do julgamento foi tranquila.

O crime

Vanessa desapareceu no dia 15 de março de 2024, quando saiu de casa e não voltou a fazer contato com a família. Após o registro do desaparecimento, vários moradores se juntaram a policiais civis e militares, bombeiros, guardas municipais e conselheiros tutelares para realizar buscas pela adolescente.

A vítima só foi localizada na madrugada do dia 17 de março. O corpo estava dentro de um poço. As equipes policiais foram acionadas e confirmaram que se tratava da adolescente. Segundo as investigações iniciais, a vítima apresentava sinais de enforcamento e violência sexual.

Prisão do suspeito

A prisão de Willians Feitosa ocorreu no mesmo dia, 17 de março de 2024. Ele foi localizado pela Polícia Militar em um rio entre os municípios de Melgaço e Portel. Após a captura, ele foi encaminhado para Portel. 

Agenda