Julgamento de homem investigado em assassinato de adolescente tem início em Melgaço, no Marajó
O crime ocorreu em março de 2024, quando a vítima foi encontrada morta dentro de um poço
Iniciou nesta quinta-feira (21) o julgamento de Willians Feitosa, réu no caso do assassinato da adolescente Vanessa Maia, de 14 anos, morta em Melgaço, no Marajó. A audiência ocorre na Câmara Municipal. O corpo da vítima foi encontrado no dia 17 de março de 2024 dentro de um poço.
O réu foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado. A movimentação no local do julgamento foi tranquila.
O crime
Vanessa desapareceu no dia 15 de março de 2024, quando saiu de casa e não voltou a fazer contato com a família. Após o registro do desaparecimento, vários moradores se juntaram a policiais civis e militares, bombeiros, guardas municipais e conselheiros tutelares para realizar buscas pela adolescente.
A vítima só foi localizada na madrugada do dia 17 de março. O corpo estava dentro de um poço. As equipes policiais foram acionadas e confirmaram que se tratava da adolescente. Segundo as investigações iniciais, a vítima apresentava sinais de enforcamento e violência sexual.
Prisão do suspeito
A prisão de Willians Feitosa ocorreu no mesmo dia, 17 de março de 2024. Ele foi localizado pela Polícia Militar em um rio entre os municípios de Melgaço e Portel. Após a captura, ele foi encaminhado para Portel.
