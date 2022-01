Acusado de matar criança a facadas em Ananindeua é condenado a 21 anos de prisão

Julgado na tarde desta quinta-feira (20), Marco Paulo Nascimento da Costa - acusado de ter matado Daniel Marinho, de 12 anos, no ano de 2020 - foi condenado a 21 anos de prisão. O crime aconteceu em agosto de 2020, durante uma festa em que o acusado era um dos convidados, no conjunto Guajará, em Ananindeua, na casa do avô da vítima.

De acordo com relatos policiais da época, a criança comia pizza com um amigo em um quarto da casa do avô e foi morta com a mesma faca usada para cortar o alimento. O julgamento aconteceu no tribunal de Ananindeua. A defesa pode recorrer da sentença.

