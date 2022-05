Juíza morta no Pará: saiba quem era a paraibana Monica de Oliveira

A juíza Monica Maria Andrade Figueiredo de Oliveira, 46 anos, que teve seu corpo deixado, na manhã desta terça-feira (17), na Divisão de Homicídios da Polícia Civil de Belém, no bairro de São Brás, nasceu em Barra de Santana, município localizado na Região Metropolitana de Campina Grande, na Paraíba. Ela se formou no curso de direito na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), sendo aprovada como juíza nos estados do Ceará e, em seguida, no Rio Grande do Norte, onde atuava na 38ª Zona Eleitoral de Martins.

Monica tinha dois filhos, um adulto e uma adolescente, do primeiro casamento. Ela casou-se em julho de 2021, com o também juiz João Augusto Figueiredo de Oliveira Júnior, da 1ª Vara da Infância e da Juventude de Belém. Segundo um familiar da vítima, que concedeu entrevista com exclusividade à reportagem de O Liberal. a magistrada era uma "talentosa juíza, cheia de vida”, seus parentes estão abalados com a notícia de seu falecimento.

Mônica e o juiz João Augusto Figueiredo de Oliveira Júnior: circunstâncias apuradas (reprodução)

“Até o momento não temos explicação para essa tragédia. Acordamos com essa notícia lamentável. Ela era nossa vizinha em Campina Grande, na Paraíba, que fica perto de onde ela trabalhava no Rio Grande do Norte. Sempre ela ia para Belém para visitar o esposo, ou ele vinha para cá. Até agora ninguém sabe explicar como uma pessoa cheia de vilha, uma brilhante juíza, inteligente veio a morrer”, disse o familiar da vítima.