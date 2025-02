Juiz revisa decisão de nomear defensor público para comandante da lancha Dona Lourdes II

O juiz Homero Lamarão Neto tornou sem efeito decisão anterior da última terça-feira (18/02) em que determinava um defensor público para o comandante da embarcação Dona Lourdes II, Marcos de Souza Oliveira. Marcos é réu pela morte de 23 pessoas no naufrágio da embarcação em Cotijuba. Desta forma, o advogado Dorivaldo Belém continuará na defesa do réu.

VEJA MAIS



A defesa de Marcos Oliveira já protocolou as alegações finais no processo. A expectativa agora é que o juiz Homero Lamarão Neto analise os argumentos e dê uma sentença com encaminhamento para julgamento no Tribunal do Júri.

Caso

O naufrágio da embarcação Dona Lourdes II ocorreu dia 8 de setembro de 2022. O barco não tinha autorização para navegar e naufragou próximo à ilha de Cotijuba, em Belém. A lancha havia saído de um porto clandestino em Cachoeira do Arari, na região do Marajó, com destino à capital paraense. Os sobreviventes relataram que vários salva-vidas não tinham condições de uso e muitos estavam rasgados.