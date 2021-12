Jovem tenta correr de assalto e acaba baleado nas costas

Um jovem, identificado apenas pelo apelido “Leo”, foi atingido com um tiro nas costas durante uma tentativa de latrocínio, na noite desta quinta-feira (22), no bairro Liberdade, na cidade de Breu Branco, no sudeste do estado do Pará. As informações são do site Debate Carajás.

Segundo testemunhas, a vítima estava na porta da casa da namorada, quando dois suspeitos se aproximaram do casal e anunciaram o assalto. Neste momento, “Leo” correu, na tentativa de escapar dos criminosos, mas acabou sendo alvejado por um disparo de arma de fogo.

A vítima foi atingida na região das costelas, porém conseguiu sobreviver. O jovem foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Breu Branco, onde recebeu atendimento médico. O rapaz não corre risco de morrer. Os criminosos fugiram sem levar nada do casal. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Qualquer informação que ajude a localizar e prender os suspeitos pode ser repassada através do Disque-Denúncia, no número 181.