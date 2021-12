Jovem tem a casa invadida e é morta com vários tiros por homens encapuzados em Igarapé-Miri

Na noite da última segunda-feira, 13, a jovem Mariana Pontes da Luz, de 22 anos, foi morta a tiros em sua residência, localizada na travessa Raimundo Martins de Lima, no município de Igarapé-Miri, nordeste paraense. A vítima morreu um dia após seu aniversário e, até o momento, não foram divulgadas hipóteses para o que poder ter motivado um crime tão brutal..

Segundo informações do 31º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o crime foi por volta das 23h. Quando a viatura chegou ao endereço, foram informados por parentes de Mariana que três homens encapuzados e armados entraram na pequena palafita de madeira e fizeram vários disparos de arma de fogo contra a vítima, que não teve chances de defesa e morreu no local, quase que instantaneamente.

Assim que chegou à cena do crime, a polícia fez incursões na região para tentar localizar os autores do homicídio, porém, não tiveram êxito, e então acionaram a equipe da Polícia Civil para os devidos procedimentos, bem como o Núcleo Avançado de Abaetetuba do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. O comando do 31º BPM, que tem sede em Abaetetuba, se deslocou à Igarapé-Miri para acompanhar o caso.