Jovem recebe tapa nas nádegas enquanto caminha em rua do Paar, em Ananindeua

Uma jovem de 26 anos, que trabalha como autônoma na área de estética, narrou em vídeo nas redes sociais, que levou um tapa nas nádegas enquanto caminhava numa rua, no bairro do Paar, em Ananindeua, por volta das 13h, deste sábado (21). O ato é considerado importunação sexual, ato libidinoso, por ser praticado para satisfazer a lascívia, sem a anuência da vítima, com pena de reclusão de 1 a 5 anos.

A vítima contou no vídeo que havia saído da academia de ginástica e seguia para casa dela, quando sofreu a agressão. Ela lamenta não ter conseguido identificar o agressor, que estava de moto sem placas e com a chamada touca ninja, máscara comumente usada por motoqueiros para proteger o rosto contra o vento.

"Eu estava vindo da academia, aí eu entrei numa ruazinha, eu não sei se esse homem estava me vendo de longe. Ele veio se aproximando e me deu um tapão na bunda”, conta a jovem chorando, num forte desabafo, na página dela no Instagram.

Ela disse que a região do corpo ficou vermelha e inchada. “Eu estou me sentindo um nojo, eu não consegui nem denunciá-lo nem fazer nada porque, olha, eu fiquei sem ação. Eu olhei, não tinha placa de moto”. Ela acrescentou ainda que logo depois, encontrou com um conhecido e ao tentar contar a agressão sofrida, não aguentou e somente chorou de raiva.

"Comecei a chorar de ódio, estou sentindo muita raiva, já pensou isso acontecer e você não puder fazer nada?”, destaca a vítima no vídeo. A jovem também diz que ainda caminhou até o bairro do Curuçambá, na tentativa de localizar o agressor, mas o esforço foi em vão.

“Eu não achei ele, que estava numa moto vermelha, sem placa,. Estou com ódio e indignada, toda vez que eu lembro. Não tinha ninguém na rua. O que passa na cabeça de um louco?”, questiona.

Amiga próxima da vítima, a autônoma Jamili Pinheiro informou ao Grupo Liberal que a vítima não registrou o Boletim de Ocorrência em delegacia de polícia. “Ela está abalada em casa com tudo isso”, disse a amiga.

Dar um tapa na bunda sem consentimento é configurado como importunação sexual, tipificado no artigo 215-A do Código Penal brasileiro. O ato é considerado libidinoso, por ser praticado para satisfazer a lascívia, sem a anuência da vítima, com pena de reclusão de 1 a 5 anos.