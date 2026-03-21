Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Jovem recebe tapa nas nádegas enquanto caminha em rua do Paar, em Ananindeua

Ato libidinoso aconteceu na tarde deste sábado (21). Vítima relata sensação de "impotência e indignação”.

Valéria Nascimento
fonte

Vítima na rua em que foi agredida na tarde deste sábado (21). "Eu estou com ódio e indignada, toda vez que eu lembro. Não tinha ninguém na rua". (Reprodução / Redes Sociais)

Uma jovem de 26 anos, que trabalha como autônoma na área de estética, narrou em vídeo nas redes sociais, que levou um tapa nas nádegas enquanto caminhava numa rua, no bairro do Paar, em Ananindeua, por volta das 13h, deste sábado (21). O ato é considerado importunação sexual, ato libidinoso, por ser praticado para satisfazer a lascívia, sem a anuência da vítima, com pena de reclusão de 1 a 5 anos.

A vítima contou no vídeo que havia saído da academia de ginástica e seguia para casa dela, quando sofreu a agressão. Ela lamenta não ter conseguido identificar o agressor, que estava de moto sem placas e com a chamada touca ninja, máscara comumente usada por motoqueiros para proteger o rosto contra o vento.

"Eu estava vindo da academia, aí eu entrei numa ruazinha, eu não sei se esse homem estava me vendo de longe. Ele veio se aproximando e me deu um tapão na bunda”, conta a jovem chorando, num forte desabafo, na página dela no Instagram.

Ela disse que a região do corpo ficou vermelha e inchada. “Eu estou me sentindo um nojo, eu não consegui nem denunciá-lo nem fazer nada porque, olha, eu fiquei sem ação. Eu olhei, não tinha placa de moto”. Ela acrescentou ainda que logo depois, encontrou com um conhecido e ao tentar contar a agressão sofrida, não aguentou e somente chorou de raiva.

"Comecei a chorar de ódio, estou sentindo muita raiva, já pensou isso acontecer e você não puder fazer nada?”, destaca a vítima no vídeo. A jovem também diz que ainda caminhou até o bairro do Curuçambá, na tentativa de localizar o agressor, mas o esforço foi em vão.

“Eu não achei ele, que estava numa moto vermelha, sem placa,. Estou com ódio e indignada, toda vez que eu lembro. Não tinha ninguém na rua. O que passa na cabeça de um louco?”, questiona.

Amiga próxima da vítima, a autônoma Jamili Pinheiro informou ao Grupo Liberal que a vítima não registrou o Boletim de Ocorrência em delegacia de polícia. “Ela está abalada em casa com tudo isso”, disse a amiga.

Dar um tapa na bunda sem consentimento é configurado como importunação sexual, tipificado no artigo 215-A do Código Penal brasileiro. O ato é considerado libidinoso, por ser praticado para satisfazer a lascívia, sem a anuência da vítima, com pena de reclusão de 1 a 5 anos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jornal amazônia

polícia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

Importunação sexual em Ananindeua

Jovem recebe tapa nas nádegas enquanto caminha em rua do Paar, em Ananindeua

Ato libidinoso aconteceu na tarde deste sábado (21). Vítima relata sensação de "impotência e indignação”.

21.03.26 19h32

POLÍCIA

Dois homens são mortos a tiros no bairro da Pedreira, em Belém

Crime foi praticado por pessoas que estavam em um carro na rua Antônio Everdosa na tarde deste sábado (21)

21.03.26 18h19

POLÍTICA

'Um tapa na cara da sociedade' diz senador sobre Caso Sefer

O ex-deputado estadual Luiz Afonso Sefer foi condenado por estupro de vulnerável contra uma menina de 9 anos

21.03.26 17h32

“Inefetividade institucional”

Senador aciona CNJ e cobra apuração sobre demora no caso Sefer

Condenado inicialmente em 2010, Sefer permanece em liberdade desde então

21.03.26 17h00

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

Importunação sexual em Ananindeua

Jovem recebe tapa nas nádegas enquanto caminha em rua do Paar, em Ananindeua

Ato libidinoso aconteceu na tarde deste sábado (21). Vítima relata sensação de "impotência e indignação”.

21.03.26 19h32

POLÍCIA

PC prende duas mulheres e recupera joias roubadas de joalheria no bairro da Campina, em Belém

Os policiais civis também acharam a motocicleta utilizada pelos suspeitos na data do crime. O caso segue sob investigação

21.03.26 8h17

POLÍCIA

Dois homens são mortos a tiros no bairro da Pedreira, em Belém

Crime foi praticado por pessoas que estavam em um carro na rua Antônio Everdosa na tarde deste sábado (21)

21.03.26 18h19

“Inefetividade institucional”

Senador aciona CNJ e cobra apuração sobre demora no caso Sefer

Condenado inicialmente em 2010, Sefer permanece em liberdade desde então

21.03.26 17h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda