Jovem que já tinha passagem pela polícia é executado em São João do Araguaia

A Polícia Civil de São João do Araguaia investiga o assassinato do jovem Welison Oliveira de Sousa, o “Daro”, de 25 anos, executado a tiros na noite de domingo (8). O crime ocorreu na rua Valdir Santos, na Vila Diamante, popularmente conhecido como quilômetro 40, da BR-230.

A equipe de plantão da delegacia da cidade tomou conhecimento de que “Daro” havia sido vítima de homicídio, por disparos de arma de fogo. De imediato, os policiais solicitaram ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) as providências para que fosse realizada a remoção do corpo, bem como perícias de local de crime.

As circunstâncias do assassinato não foram informadas com detalhes. Sabe-se apenas que a vítima foi executada em via pública. O homem já tinha passagem pela polícia.

No penúltimo final de semana do ano de 2019, ele foi preso junto com outros quatro indivíduos, acusado de tráfico de drogas, na “Operação Patmos”, deflagrada nas vilas Diamante – mesmo lugar onde “Daro” foi executado – e Apinajés. As informações são do site Correio de Carajás.