Jovem que estava desaparecido é encontrado morto em Marabá

A procura de uma mãe pelo filho chegou ao fim, de forma trágica, na última quinta-feira (14). Um rapaz identificado como Rodrigo de Souza Santos, de 22 anos, foi visto com vida pela última vez quando saiu de sua residência no dia 10 deste mês. O corpo do jovem foi encontrado com marca de tiro, no bairro São Félix III, em Marabá, no sudeste do Pará. Com informações do site Correio de Carajás.

Na semana passada, a mãe de Rodrigo também procurou a imprensa local e pediu ajuda para que o filho fosse encontrado. Após ser acionada pela Polícia Militar sobre um corpo encontrado atrás do pátio da empresa VIP Leilões, a Polícia Civil encontrou o cadáver em uma área de mata alagada. A família do jovem já estava presente.

Conforme as informações divulgadas pela Polícia Civil, foi possível obter a qualificação da vítima e a informação de que Rodrigo estava desaparecido havia quatro dias. Os policiais identificaram que o jovem foi atingido por um tiro nas costas