Jovem que estava desaparecido é encontrado morto e amarrado, em Parauapebas

​O corpo de Mateus Souza Campelo, de 24 anos, foi encontrado na madrugada desta quinta-feira (30), por amigos e familiares, em um terreno baldio e coberto por mato na rua Humberto de Campos, bairro Caetanópolis, em Parauapebas, no sudeste paraense. O rapaz estava desaparecido de casa desde a última quarta-feira, 29. As informações são do site Correio de Carajás.

Os assassinos utilizaram a camiseta da vítima para amarrar as mãos dela para trás, antes de assassiná-la com golpes de arma branca no pescoço, tórax e costas. No local do crime, pessoas que preferiram não se​​ identificar relataram que, há mais ou menos 20 dias, Mateus havia se convertido à igreja evangélica. Após o desaparecimento dele, os familiares e membros da igreja passaram a realizar buscas na região e chegaram a ouvir um grito na direção de onde o corpo foi localizado.

A Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados por um irmão de Mateus, que procurou a 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil informando ter encontrado o cadáver. O corpo do jovem foi removido pelo IML para exame de necropsia e a Polícia Civil irá investigar a autoria e motivação do crime.