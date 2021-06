Jovem que deu 32 facadas em mulher é condenado a mais de 14 anos de prisão

Hudson Costa dos Santos, de 23 anos, foi condenado, na última quarta-feira (9), a 14 anos e seis meses de prisão pelo crime de feminicídio tentado. O crime ocorreu em agosto de 2019, quando o acusado matou Patrícia da Paixão Vieira, com quem teve um breve relacionamento. O fato ocorreu na cidade de Bom Jesus do Tocantins, localizada a 70 quilômetros de Marabá.

A decisão foi tomada pelo Tribunal do Júri, depois de mais de doze horas de julgamento, no qual foram ouvidas quatro testemunhas de acusação e três de defesa; e depois dos debates entre as partes, em que o Ministério Público sustentou a tese de crime triplamente qualificado, atendida pelos jurados, e da defesa, que pediu a absolvição por negativa de autoria, que foi negada.

A vítima, na época com 30 anos, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após ser atingida com, pelo menos, 32 facadas, além de ter sido estuprada, enforcada e também sofrer queimaduras. Todos os crimes foram praticados por Hudson.

Segundo informações, a vítima sofreu cortes na cabeça, perdendo parte do couro cabeludo. De acordo com a denúncia, o acusado teria procurado a vítima na noite em que tudo aconteceu, a fim de ter relações sexuais. Após a vítima ter negado, teve início, então, a sequência de agressões.

No dia do crime, Hudson foi abordado pela Polícia Militar em frente ao Hospital Municipal de Bom Jesus e foi conduzido para delegacia, onde foi autuado e preso em flagrante. Com informações do portal Correio de Carajás.