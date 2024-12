Jovem que desapareceu em rio de Ponta de Pedras é encontrado e periciado em Belém

O corpo do jovem Danilo Gomes Santos, de 21 anos, foi encontrado na noite de segunda-feira (16/12), após mais de 24 horas desaparecido em um rio do município de Ponta de Pedras, no Marajó. O rapaz atravessou o rio na tarde do domingo (15), mas desapareceu na volta. O corpo chegou em Belém ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL), da Polícia Científica do Pará, nesta terça-feira (17) para ser periciado e depois liberado para a família da vítima, que mora no bairro do Tapanã.

Segundo uma conhecida do rapaz, que não quis se identificar, Danilo morava desde outubro no Marajó e trabalhava como vendedor de picolé e carroceiro. Ele se relacionava bem e era conhecido por toda a comunidade de Ponta de Pedras. A morte pegou muitas pessoas de surpresa. O jovem será sepultado em Belém.

De acordo com relato da jovem, amiga de Danilo, o incidente ocorreu por volta das 13h, quando o rapaz junto com dois amigos atravessou o rio a nado. No retorno, os amigos conseguiram retornar, mas o rapaz ficou para trás. Ele ainda pediu socorro no meio da travessia, mas não conseguiu ser salvo. Os rapazes pensaram ser uma brincadeira de Danilo. O jovem afundou e não retornou mais.

A mulher que veio para Belém reconhecer o corpo contou que falou com Danilo para os dois irem embora, mas o vendedor de picolés insistiu para continuar nadando no rio dizendo que ainda era cedo para retornarem. Enquanto a moça cuidava do filho, o rapaz atravessou o rio com os amigos.

"Eles já foram para lá. Se combinaram os três de atravessar. Eles foram os três juntos. Os dois atravessaram na frente dele (Danilo). Depois ele chegou e ficou no açaizeiro. Eu chamei bora Danilo, e ele disse que estava cedo ainda", lembra.

A testemunha diz que tudo aconteceu de maneira muito rápida. Ela foi avisada depois que os amigos retornaram e depois chamaram por ela que não estava mais na beira do rio. Ao retornar, foi informada que o rapaz pediu socorro e desapareceu nas águas. A maresia provocada por um barco que saiu do lado do rio teria atrapalhado Danilo no retorno.

No retorno o rapaz balançou a mão pedindo ajuda dos amigos, mas eles pensaram se tratar de uma brincadeira de Danilo. "Ele começou a fazer assim com a mão e falava Paulo vem me ajudar aqui, vem me ajudar aqui. Só que ele pensou que era brincadeira, depois ele afundou os meninos vieram me falar. Eu não acreditei. Para mim ele tinha se escondido. Ele não voltou mais, ele afundou", contou. O caso estava sendo investigado pela Polícia Civil de Ponta de Pedras.