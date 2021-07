Jovem que confessou ter assassinado a namorada é condenado a 12 anos de prisão

Wallisson Patrick Costa Scarparo, 23, foi condenado a 12 anos de prisão pelo assassinato da estudante Yasmim França Bueno, de 14 anos. O crime ocorreu em março de 2016, em Xinguara, sul do estado. Segundo testemunhas, ele e a vítima mantinham um relacionamento amoroso e ela estava grávida. O julgamento, que durou cerca de sete horas, foi realizado na quarta-feira, 14, no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Xinguara (Aciapa).

Wallisson foi preso um dia após o delito, tendo confessado em depoimento que cometeu o crime durante uma briga entre o casal e devido à gravidez da adolescente. O jovem contou à Polícia Civil que foi até a casa dos avós da adolescente para conversar com ela, que estava sozinha. A vítima o teria pressionado a assumir um filho que estaria esperando. O desentendimento causou a briga e o assassinato.

Segundo a Polícia Civil, familiares receberam mensagem da adolescente durante a madrugada do dia do crime em uma rede social, dizendo que havia um homem desconhecido dentro de casa e pedindo ajuda. Os investigadores acreditam que o pedido tenha sido enviado, na verdade, por Wallisson e que Yasmin já estaria morta. Em uma rede social, antes de ser preso, o rapaz chegou a lamentar a morte da vítima.

“Sua alegria contagiava muitas pessoas. Como pode? Descanse em paz… Saudade é eterna… ‪#‎Luto Yasmin Amiga”, escreveu Wallisson, em seu perfil no Facebook.

O corpo de Yasmim foi encontrado na manhã do dia 22 de março de 2016 por familiares. Ela estava seminua, com duas perfurações no lado esquerdo do peito, ferimentos graves no pescoço e coxas, além de sinais de abuso sexual. O réu confesso, que na época do crime tinha 18 anos, já estava recolhido em um presídio de Marabá, onde deverá permanecer pelos próximos sete anos, cumprindo, assim, a condenação. Ele poderá progredir para o regime semiaberto. As informações são do Correio de Carajás.