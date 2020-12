Jovem quase é morto à faca em Itaituba, região do sudoeste estadual 

*COM INFORMAÇÕES E IMAGEM DO SITE Platão 24h News

O jovem que sofreu a tentativa de homicídio foi identificado pela Polícia Civil como Aguinaldo Sérgio da Silva, de 24 anos. A Polícia Civil, em Itaituba, município no sudoeste estadual, informou que ele foi atingido por golpes de faca na comunidade Patrocínio, na manhã deste domingo (27).



Ainda segundo a polícia, Aguinaldo Silva sofreu várias perfurações pelo corpo, sendo uma grave e profunda na região do peito. Ele foi levado para a Unidade Saúde do distrito de Crepurizinho.



A Polícia Militar esteve na comunidade de Crepurizinho e investigou sobre as circunstância do crime e o perfil do acusado do crime. Em pouco tempo, a guarnição de PMs prendeu o acusado, identificado como Roni Branches dos Reis, de 18 anos. Ele foi preso em sua residência onde confessou o crime.



Roni Branches foi apresentado na 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba para os devidos procedimentos legais, e ficará à disposição da Justiça.