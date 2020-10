Jovem paraense estuprada por anos engravida e morre de Covid-19

Uma jovem de 13 anos que estava grávida de um homem de 40 anos, veio a óbito após ter contraído coronavírus. O caso ocorreu na cidade de Medicilândia, no Pará.

De acordo com informações apuradas da Época, a menina era abusada sexualmente há quatro anos e após engravidar, passou a sofrer agressões físicas e mentais.

No último sábado (24), ela deu entrada no Hospital Municipal de Uruará com sintomas de coronavírus, como febre e dor de cabeça. A moça estava acompanhada de um homem e de uma mulher, que disse ser sua avó, mas não comprovou a informação. Ela acabou morrendo durante o trajeto entre os hospitais.

O Conselho Tutelar já havia recebido várias denúncias de que a menor morava com o suspeito e que compartilhava fotos juntos nas redes sociais.