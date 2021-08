Jovem não resiste e morre no hospital um dia após ser atropelado

Morreu na noite do último sábado (31) o jovem Evandro dos Santos Lopes, de 20 anos, que foi atropelado por um motorista supostamente embriagado na noite de sexta-feira (30), na cidade de Santarém, no oeste do Pará. O rapaz estava internado no Hospital Municipal, mas não resistiu aos graves ferimentos.

De acordo com a unidade hospitalar, o quadro clínico de Evandro era grave e piorou após ele ser intubado e sofrer uma parada cardíaca. O paciente precisou ser reanimado, mas o quadro ficou instável durante a noite e ele não resistiu. O jovem ainda teve várias fraturas pelo corpo no acidente.

O atropelamento

Evandro dos Santos estava na avenida Edivaldo Leite, no bairro Santo André, quando foi atropelado por um carro na noite de sexta-feira. Segundo a polícia, o motorista Daniel Alves de Sousa estava embriagado e ainda fugiu do local do acidente.

O caso foi levado à 16ª Seccional de Polícia Civil e o motorista, após ser ouvido na delegacia, teve pedido de prisão preventiva acatado pela Justiça. Ele foi levado para a penitenciária de Santarém. As informações são do G1 Santarém.