Jovem morre em acidente entre motocicletas em Redenção neste domingo, 13

Um acidente envolvendo duas motocicletas, no início da tarde deste domingo (13), causou a morte de Diego Cabral Rocha e feriu a mulher dele, que foi levada para o Hospital Municipal. A jovem não teve o nome divulgado. Com informações do site Zé Dudu.

As informações ainda são fragmentadas, mas testemunhas disseram que o motociclista da outra motocicleta fugiu do local. De acordo com testemunhas, as duas motos colidiram na esquina da Rua 11, no Setor Marechal Rondon. Com o choque, Diego Cabral foi lançado com violência para o chão e morreu na hora, antes que qualquer socorro chegasse.

Populares disseram que o piloto da outra motocicleta apresentou ferimentos leves, mas ainda conseguiu sair do local logo após a batida. Acionada a Polícia Militar atendeu a ocorrência.