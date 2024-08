Jovem perde o controle de moto e morre em acidente de trânsito em Parauapebas

Um acidente de trânsito vitimou Kauan de Araújo, de 20 anos, nesta segunda-feira (5), em Parauapebas. O jovem colidiu a moto que dirigia com uma árvore. O acidente aconteceu em frente à Câmara Municipal da cidade. Ele morreu no local

VEJA MAIS

Conforme informações de Correios de Carajás, o jovem pilotava uma motocicleta modelo Honda Biz, quando teria perdido o domínio sobre a direção e batido contra uma árvore. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu - 192) foi acionada, mas, ao chegarem ao local, os profissionais encontraram o jovem já sem vida.

O corpo de Kauan de Araújo foi removido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML). Kauan era universitário, e morava na Palmares, zona rural de Parauapebas. Ele também era sobrinho do vereador Zé do Bode (União Brasil). Nas redes sociais, o político se pronunciou a respeito da morte:

"Peço orações por minha família, que Deus possa nos consolar e nos dar forças diante desta perda irreparável. Titio vai te amar para sempre meu sobrinho, que Deus te receba de braços abertos", escreve na legenda de uma foto.

O velório do jovem foi realizado na tarde desta segunda-feira, na igreja Senhora de Guadalupe, no bairro Liberdade, em Parauapebas.