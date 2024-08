PM abre votação para escolha dos nomes de filhotes do Batalhão de Ações com Cães; saiba mais

Até o próximo sábado (10/8), está aberta a votação para a escolha dos nomes dos novos filhotes do Batalhão de Ações com Cães (BAC), da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA). As indicações de nomes para os nove filhotes da última ninhada nascida na maternidade canina da corporação, tida há cerca de dois meses, podem ser repassadas na publicação do perfil oficial do governo do estado no Instagram, feita neste último fim de semana.

Todos os nomes, cinco para machos e quatro para fêmeas, deverão iniciar com a letra D, a indicação de que se trata da quarta ninhada da maternidade (quarta letra do alfabeto), para facilitar a identificação dos cachorros.

“Normalmente, cada policial adestrador escolhe o seu filhote e o nome, com a condição de que cada ninhada seja identificada por uma letra no alfabeto. A primeira ninhada foi a alfa (letra A), a segunda, a beta (letra B), a terceira a Charlie (letra C) e agora estamos na ninhada delta (letra D). Isso facilita para nós, na hora do adestramento, na identificação deles e principalmente na fase adulta, porque a gente consegue identificar melhor os cães usando essa metodologia”, explica o tenente coronel Allan Sullivan, comandante do BAC.

“Então, nós decidimos fazer uma campanha junto à comunidade, tendo em vista que o nascimento da última ninhada teve grande repercussão e aproxima ainda mais a sociedade da PMPA”, continuou.

No post de divulgação da campanha, há a foto de cada filhote associada a uma cor, para que as pessoas que sugerirem os nomes possam especificar a qual animal se referem na hora da votação (por exemplo, cor lilás, sugestão de nome Dalila). Cada participante poderá sugerir 9 nomes, um para cada filhote. A comissão do BAC fará a escolha com base nas sugestões.

Preparação

Desde os primeiros dias de vida, os nove filhotes da raça pastor-belga-malinois são estimulados pelos adestradores policiais. O trabalho de preparação inicial com os cães inclui estímulos sonoros, sensoriais e olfativos, além da promoção de ambientação, socialização e manejo com técnicas específicas de movimentação de cabeça e tronco.

A partir do sexto mês, começam a ser definidas quais atividades especializadas cada cão se destinará: detecção de narcótico, de explosivos, situações de busca e salvamento, guarda e proteção ou terapia assistida por cães.