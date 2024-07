Filhotes de cães nascidos em canil da PM são treinados para atuar em operações especiais

Uma ninhada com nove filhotes da raça Pastor-belga Malinois nasceu no canil da Polícia Militar e passa por treinamento para atuar em operações especiais no Pará. O Batalhão de Ações com Cães (BAC) é o responsável por preparar os cãezinhos para, futuramente, participarem reforçando ações envolvendo rastreamento, busca e captura e outras habilidades do serviço operacional.

Os cinco machos e quatro fêmeas já estão sendo preparados junto aos agentes do BAC. A ninhada já está com quase dois meses de vida e os filhotes fazem a transição do leite para a ração, indicando o momento para dar início aos treinamentos. Para o comandante do BAC, Tenente Coronel Sullivan, o reforço é um ganho para a corporação e para a população de bem.

“E isso também estimula a parte sensorial deles, por que é isso que a gente quer. A partir do amadurecimento do animal, vamos selecionado para os treinamentos, visando adequar melhor o cão ao serviço operacional. Aquele animal que tem mais ímpeto para o faro ou a caça, já será destacado, uma vez que possui habilidades específicas cruciais para o trabalho policial”, afirma.

policia militar canil filhotes Foto: Polícia Militar Foto: Polícia Militar Foto: Polícia Militar Foto: Polícia Militar Foto: Polícia Militar Foto: Polícia Militar Foto: Polícia Militar

Os treinamentos começam desde os três dias de vida. Os filhotes recebem estímulos e evoluem conforme a expertise. Tudo é avaliado, quem chega primeiro no alimento, quem é o mais ativo. Eles começaram a introdução alimentar com 30 dias e então entraram na ração úmida, agora estão se alimentando sozinhos com a ração seca.

BAC

O Canil da PMPA foi criado em 12 de outubro de 1974, e foi elevado à condição de Batalhão no dia 14 de janeiro de 2020. Além do efetivo humano, os cães da Unidade são dispostos de acordo com o treinamento exercido no Batalhão, podendo ser do serviço operacional, farejamento de explosivos e narcóticos, dentre outros.

A habilidade apurada desses animais em farejar drogas e explosivos tem sido vital para desarticular organizações criminosas e prevenir atos ilícitos que ameaçam a sociedade. Com a nova prole, a Polícia Militar reforça a capacidade operacional do canil, sobretudo simboliza o compromisso contínuo do Governo do Estado com a excelência e a inovação contínua na capacitação e modernização do efetivo. Com treinamento adequado e cuidados especializados, esses jovens cães em breve estarão prontos para auxiliarem no serviço operacional policial.