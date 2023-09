Jovem morre em acidente de moto em Aurora do Pará

No início da madrugada deste domingo (10), por volta de 1h, o jovem Pedro Henrique Chaves da Silva sofreu um acidente de motocicleta na avenida Bernardo Sayão, próximo a um posto de combustível, no município de Aurora do Pará, nordeste do estado, e morreu no local.

De acordo com informações do portal de notícias Boletim de Ocorrências paragominas, a Polícia Civil informou que o jovem conduzia a motocicleta em alta velocidade. Durante o percurso, teria perdido o controle da moto e caiu. A vítima do acidente bateu a cabeça e morreu. Curiosos fizeram a imagem da motocicleta da vítima, ela ficou destruída.

Ainda de acordo com informações, Pedro Henrique chegou a ser levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Aurora do Pará, onde o caso será investigado.