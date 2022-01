Jovem morre atropelado após pular de ônibus que estava sendo assaltado em Belém

Um jovem identificado como Paulo Vitor da Cunha, de 20 anos, morreu atropelado, na noite do último sábado (29), na avenida Almirante Barroso, sentido Ananindeua/Belém, próximo ao elevado do Entroncamento. De acordo com testemunhas, a ocorrência se deu após ele pular de um ônibus que estava sendo assaltado. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Seccional da Marambaia, onde será investigado. O motorista do coletivo foi autuado pelo crime de homicídio culposo.

A Polícia Científica do Pará informou que foi acionada, por volta das 21h do sábado (29), sobre o caso da "vítima de morte acidental" na avenida, confirmando o nome completo de Paulo e a data de nascimento: 14 de maio de 2001. Ainda segundo a Polícia Científica, o acidente ocorreu em frente a uma loja de conveniência.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o corpo na pista com o pescoço meio virado. Ele estava vestindo uma camiseta do tipo "abadá" e, supostamente, estava indo para uma festa. "O moleque ia pra lá pro show do pagode lá. O moleque meteu o bicho no assalto no ônibus e passou por cima do cara aqui", relata uma voz masculina no vídeo.