Jovem morre após ser atingida por motociclista enquanto caminhava junto com a filha em Santarém
O condutor do veículo, após o sinistro, colidiu contra um carro que estava estacionado. Ele foi socorrido em estado grave
Elayne Cristina da Silva Dias, de 24 anos, morreu após ser atingida por um motociclista no fim da noite de quinta-feira (11/9), na rua Quixada, bairro Esperança, em Santarém, região oeste do Pará. Ela caminhava junto com a filha quando Luiz Andrade dos Santos, 38 anos, a acertou com a moto e arremessou-a bruscamente para a calçada.
A jovem retornava da casa de um familiar quando o sinistro aconteceu. Uma câmera de segurança registrou o ocorrido. Pela gravação, é possível ver que a filha da vítima correu até ela após o acidente.
Conforme o portal O Impacto, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, entubou e tentou reanimar a Elayne. No entanto, ela não resistiu e morreu ainda no local.
Depois de atingir Elayne, Luiz colidiu com um carro estacionado. Ele foi encaminhado em estado grave até o Hospital Municipal de Santarém (HMS). O estado de saúde atualizado dele é desconhecido. Ainda de acordo com O Impacto, dois irmãos do condutor do veículo foram detidos por desacato e ameaça a uma enfermeira.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.
