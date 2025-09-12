Jovem morre após ser atingida por motociclista enquanto caminhava junto com a filha em Santarém

Elayne Cristina da Silva Dias, de 24 anos, morreu após ser atingida por um motociclista no fim da noite de quinta-feira (11/9), na rua Quixada, bairro Esperança, em Santarém, região oeste do Pará. Ela caminhava junto com a filha quando Luiz Andrade dos Santos, 38 anos, a acertou com a moto e arremessou-a bruscamente para a calçada.

A jovem retornava da casa de um familiar quando o sinistro aconteceu. Uma câmera de segurança registrou o ocorrido. Pela gravação, é possível ver que a filha da vítima correu até ela após o acidente.

Conforme o portal O Impacto, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, entubou e tentou reanimar a Elayne. No entanto, ela não resistiu e morreu ainda no local.

Depois de atingir Elayne, Luiz colidiu com um carro estacionado. Ele foi encaminhado em estado grave até o Hospital Municipal de Santarém (HMS). O estado de saúde atualizado dele é desconhecido. Ainda de acordo com O Impacto, dois irmãos do condutor do veículo foram detidos por desacato e ameaça a uma enfermeira.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.