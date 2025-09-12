Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Jovem morre após ser atingida por motociclista enquanto caminhava junto com a filha em Santarém

O condutor do veículo, após o sinistro, colidiu contra um carro que estava estacionado. Ele foi socorrido em estado grave

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra momentos antes de a jovem ser atingida pela motocicleta enquanto caminhava com a filha (à esquerda) e a vítima em vida (à direita). (Foto: Reprodução | O Impacto)

Elayne Cristina da Silva Dias, de 24 anos, morreu após ser atingida por um motociclista no fim da noite de quinta-feira (11/9), na rua Quixada, bairro Esperança, em Santarém, região oeste do Pará. Ela caminhava junto com a filha quando Luiz Andrade dos Santos, 38 anos, a acertou com a moto e arremessou-a bruscamente para a calçada.

A jovem retornava da casa de um familiar quando o sinistro aconteceu. Uma câmera de segurança registrou o ocorrido. Pela gravação, é possível ver que a filha da vítima correu até ela após o acidente.

Conforme o portal O Impacto, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, entubou e tentou reanimar a Elayne. No entanto, ela não resistiu e morreu ainda no local.

Depois de atingir Elayne, Luiz colidiu com um carro estacionado. Ele foi encaminhado em estado grave até o Hospital Municipal de Santarém (HMS). O estado de saúde atualizado dele é desconhecido. Ainda de acordo com O Impacto, dois irmãos do condutor do veículo foram detidos por desacato e ameaça a uma enfermeira.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

jovem morre após ser atingida

motociclista

enquanto caminhava

junto com a filha

santarém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Jovem morre após ser atingida por motociclista enquanto caminhava junto com a filha em Santarém

O condutor do veículo, após o sinistro, colidiu contra um carro que estava estacionado. Ele foi socorrido em estado grave

12.09.25 13h56

INVESTIGAÇÃO

Empresário morto em Castanhal: sócio da vítima e atirador se encontraram antes do crime, diz PC

Rafael Mota Ribeiro, que era sócio da vítima, e está preso preventivamente após ser apontado como suposto mandante do crime

12.09.25 13h38

INVESTIGAÇÃO

Empresário morto em Castanhal: ‘ambição’ pode ter sido a motivação para o assassinato, diz PC

O mandante do homicídio de Estevão Neves Pinto seria o sócio da vítima, o empresário Rafael Mota Ribeiro, apontado como responsável pelo planejamento, logística e execução do assassinato

12.09.25 12h35

APREENSÃO DE DROGAS

Carga de 26 kg de skunk é apreendida escondida em ônibus na BR-316, em Santa Maria do Pará

O droga foi encontrada na noite de quinta-feira (11), armazenada em uma caixa de papelão no compartimento de bagagens do coletivo

12.09.25 12h15

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

Investigação

Polícia Civil prende atirador e mandante do homicídio de empresário em Castanhal

 O inquérito policial segue em andamento para localizar e prender outros dois envolvidos no crime

11.09.25 20h31

INVESTIGAÇÃO

Empresário morto em Castanhal: sócio da vítima teria ajudado na fuga de atirador, diz PC

O investigado teria conduzido um automóvel para ajudar os assassinos a saírem da cidade após o homicídio de Estevão Neves Pinto

12.09.25 11h45

Homicídio

Adolescente de 13 anos é acusada de matar a mãe em casa com ajuda do namorado

As investigações indicam que a vítima foi esganada pelos jovens

12.09.25 10h56

ACIDENTE

Colisão entre dois carros de passeio, moto e carreta causa congestionamento na BR-316, em Marituba

O acidente foi registrado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (12)

12.09.25 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda