Jovem morre após ser arrastado para a "boca" de um bueiro, em Marabá

Alisson Silva Damasceno, de 19 anos, morreu depois de ter sido arrastado para a “boca” de um pequeno bueiro, na madrugada de sexta-feira (24), véspera de Natal, em Marabá, no sudeste paraense. As informações são do portal Debate Carajás. Ele se desequilibrou durante uma brincadeira, na chuva. O acidente ocorreu na rua São João Del Rei, na esquina com a rua Cecília Meireles, no Núcleo Cidade Nova.

O bombeiro civil J Souza chegou ao local do acidente por volta de duas horas da madrugada. A família e vizinhos tentavam retirar a pesada tampa do esgoto. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado. Mas, quando os bombeiros resgataram Alisson, ele já estava sem os sinais vitais. Segundo os vizinhos, Alisson Damasceno era especial. E se divertia com outro garoto ao ser tragado pelas águas.

Ele sumiu no bueiro de um lado e o corpo foi encontrado no outro lado da rua Cecília Meireles. O rapaz se afogou em um espaço de aproximadamente 10 metros. Ainda segundo o portal, a morte do jovem foi considerada uma fatalidade, uma vez que a dimensão do bueiro é pequena.