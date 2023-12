Jovem morre após receber descarga elétrica de poste em Cametá

Um acidente envolvendo um poste de energia elétrica causou a morte de um jovem na manhã desta quarta-feira (13), no município de Cametá, nordeste do Pará.

VEJA MAIS:

De acordo com informações da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo sofreu uma descarga elétrica depois de colidir com o poste.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, mas a vítima já estava morta quando a equipe chegou ao local.

A violência do acidente chocou moradores da região, que se aglomeraram no local para tentar entender o que havia ocorrido.

A redação do OLiberal aguarda mais informações da Polícia e Corpo de Bombeiros sobre as causas do acidente.