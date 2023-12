Jovem que iria prestar concurso da PM morre em acidente de moto na Augusto Montenegro

Um motociclista identificado apenas como Kayo morreu, na madrugada desta terça-feira (12), vítima de um acidente de trânsito registrado próximo a um clube recreativo no KM 10 da avenida Augusto Montenegro, no bairro do Tenoné, em Belém. A dinâmica do acidente ainda é desconhecida e está sendo investigada pela Polícia Civil.

Imagens que circulam nas redes sociais levantam a hipótese de que Kayo trafegava pela rodovia quando possivelmente perdeu o controle da moto em que estava e subiu em uma calçada. Com o impacto, ele bateu a cabeça e morreu ali mesmo. Ainda conforme os registros, o rapaz aparece jogado ao chão, e o veículo ao lado do corpo. De acordo com relatos de amigos nas redes sociais, Kayo iria prestar o concurso da Polícia Militar do Pará no próximo domingo (17).

Uma guarnição da PM ​atendeu a ocorrência inicialmente. A Polícia Científica do Pará (PCP) analisou o corpo de Kayo e o removeu ao Instituto Médico Legal (IML). Os peritos também coletaram elementos que deverão ajudar a esclarecer as circunstâncias do acidente.

Kayo era uma pessoa muito querida entre amigos e familiares, que lamentaram a morte dele nas redes sociais. “Alguém fala que é mentira, pelo amor de Deus”, “Descanse em paz, meu amigo, você fará muita falta aqui entre nós!”, “Deus te receba de braços abertos, anjo”, “Siga em paz amigo, obrigado por sua amizade e respeito”, escreveram os internautas em uma publicação feita por Kayo no último dia 18 de novembro.

Um dos comentários sugere que o rapaz faria o concurso da Polícia Militar do Pará, que será aplicado no próximo domingo (17). “Apenas seis dias para a nossa tão sonhada prova, irmão, fala que é mentira, mano, por favor”, escreveu uma amiga da vítima.

A reportagem de O Liberal acionou as polícias Civil e Militar para checar mais detalhes sobre a ocorrência e aguarda retorno.