Motociclista morre ao ser atingido por ‘carrocinha’, na PA-160

Um motociclista, identificado como César Augusto Farias, de 31 anos, morreu em um acidente de trânsito na última terça-feira (5), na rodovia PA-160, trecho entre Canaã dos Carajás e Parauapebas. Conforme as informações iniciais, a vítima teria sido atingida por uma ‘carrocinha’ que acidentalmente teria se desprendido de uma caminhonete.

Conforme pessoas que estiveram no local do acidente, César trafegava em uma motocicleta Honda Biz de cor preta e estaria próximo ao Balneário Água Boa. A caminhonete, modelo Toyota Hilux, estaria seguindo no sentido oposto, em direção a quem vai para a cidade de Parauapebas. Além disso, o carro ainda estaria puxando uma ‘carrocinha’, que transportava materiais de construção. A carrocinha teria se soltado e atingido César, que arremessado por mais de 20 metros e caiu no acostamento da pista bastante machucado. Ele morreu no local antes da chegada do socorro médico.

Com o impacto, a motocicleta ficou completamente destruída. Populares relataram que o motorista da caminhonete teria fugido do local do acidente, retornando à Canaã dos Carajás, e não prestou socorro à vítima. Apesar das várias hipóteses para o que resultou no acidente, todos os detalhes serão investigados pelas autoridades competentes. A Polícia Militar isolou a área e acionou a Polícia Civil e uma equipe do Instituto Médico Legal (IML), que realizaram a perícia no local e removeram o corpo.