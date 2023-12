Motociclista morre após colidir com poste de energia, em Altamira

Um homem, identificado como Levi Cleide dos Santos, de 42 anos, morreu após se envolver em um acidente de trânsito na noite do último domingo (3), na rodovia PA-415, próximo ao Bairro Bonanza, na saída da cidade de Altamira, sudoeste paraense. Conforme as informações iniciais, a vítima fatal seguia em uma motocicleta quando se chocou contra um poste de energia.

Conforme pessoas que estiveram no local do acidente, o impacto teria sido tão forte que o capacete que Levi usava acabou saindo da cabeça no momento da colisão. A vítima morreu na hpra, sem chances para ser socorrido. Segundo testemunhas, a vítima seria um trabalhador rural que estaria saindo de Altamira para ir até uma fazenda na zona rural do município de Vitória do Xingu. Populares relataram às autoridades que Levi estaria retornando para o local onde trabalhava, que fica há cerca de 18 km de onde o acidente ocorreu.

Ainda não há detalhes sobre o que teria ocorrido no trajeto para ocasionar o acidente. Equipes da Polícia Militar estiveram no local, assim como agentes da Polícia Civil e Perícia Científica, que removeram o corpo do motociclista para o Instituto Médico Legal onde seriam feitos os exames de necropsia. Levi Costa deixa 4 filhos e esposa