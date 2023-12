Colisão entre ônibus e carro na BR-010 faz vítima fatal em Irituia

Um grave acidente com pelo menos uma vítima fatal foi registrado na tarde deste sábado (02) na BR-010, na altura do KM 07, no município de Irituia, no nordeste paraense. Imagens que circulam pelas redes sociais revelam pelo menos dois veículos envolvidos, um ônibus e um carro preto, modelo Pálio, que com o impacto teve a parte da frente completamente destruída.

De acordo com testemunhas, a vítima fatal era conhecida como Cearazinho. As primeiras informações apontam ainda que ele dirigia o ônibus envolvido no acidente que ele chegou a ser socorrido por equipes de resgate e levado até o Hospital Municipal de São Miguel do Guamá, município vizinho à Irituia, também no nordeste paraense.

Os relatos são de que, apesar dos esforços da equipe médica do hospital, Cearazinho veio a óbito. Uma testemunha relatou que ele trabalhava como motorista em uma transportadora. Até o momento não há informações sobre as demais vítimas do acidente, nem sobre as circunstâncias que ocasionaram a colisão entre os dois veículos.

O acidente mobilizou diversos curiosos em volta dos veículos e chamou a atenção de diversos motoristas que trafegavam pela via. Diversas motociclistas, um ônibus e outros carros pararam na estrada. Com o impacto, ambos os veículos foram para fora da pista. O Liberal entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, mas até esta publicação não obteve resposta.