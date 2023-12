Ônibus atravessa canteiro central da João Paulo II e invade prédio da Federação de Boxe do Pará

Um ônibus atravessou o canteiro central da avenida João Paulo II, em Belém, e colidiu com a frente da Federação de Boxe do Pará, derrubando, ainda, o muro lateral do residencial Fabyola do Vale, neste sábado (2).

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que, segundo informações colhidas no local, o motorista do ônibus teve um mal súbito, o que causou o acidente, registrado durante a madrugada.

O porteiro Francisco Alves, 66 anos, trabalha naquele residencial e contou que o ônibus saiu da garagem da empresa, do outro lado da avenida João Paulo II, por volta das 4h30. “O ônibus saiu lá de dentro (da garagem), arrebentou o portão, passou por cima do canteiro e entrou aí”, contou. Ainda segundo ele, o motorista e outro trabalhador estavam dentro do ônibus, mas, aparentemente, não sofreram ferimentos graves. Provavelmente o ônibus iria para o Terminal Rodoviário de Belém, de onde seguiria para alguma viagem.

Responsável pelo residencial, Marivaldo Silva, contou que, além do muro, o ônibus também atingiu a cerca elétrica do condomínio. “Quebrou a tubulação de água. Foi água de 5 horas da manhã até 7 horas”, contou.

Presidente da Federação de Boxe do Pará, Rafael Lima contou que não havia ninguém no local na hora do acidente. “Ligaram pra gente avisando que um ônibus da Boa Esperança tinha entrado aqui no espaço. E, quando a gente chegou aqui, ficou sabendo que ele desceu da garagem, derrubou o portão deles, subiu o canteiro central e veio parar aqui”, afirmou.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que esteve com agentes de trânsito orientando os condutores na pista do sentido Entroncamento da Av. João Paulo II, no trecho entre as travessas Estrela e Mauriti, na manhã deste sábado, 02, devido a um sinistro de trânsito envolvendo um ônibus.

A Semob informa que por conta do sinistro, a avenida, na pista do sentido Entroncamento, ficou com uma faixa interditada para facilitar a remoção do ônibus do local. E acrescentou que uma equipe de agentes permaneceu no local até a devida remoção do ônibus. A faixa interditada foi liberada por volta de 12h. A reportagem esteve na garagem da empresa Boa Esperança, proprietária do ônibus, mas não havia ninguém para falar com os jornalistas.