Em Santarém, idosa morre atropelada por veículo na garagem da casa

De acordo com as primeiras informações, a dona de casa, conhecida somente como 'dona Regina', morreu atropelada pelo carro que estava estacionado na garagem da casa dela, na avenida Anísio Chaves, no bairro Aeroporto Velho, em Santarém, no oeste paraense. O trágico acidente aconteceu por volta das 11h, deste sábado (2).



Vizinhos disseram que dona Regina, cuja idade não foi divulgada, abriu o portão da garagem, e, nesse momento, o carro - que estaria no 'ponto morto' - desceu por causa do declive da própria garagem e a atingiu em cheio. A dona de casa ficou debaixo do carro. As pessoas correram e conseguiram virar o veículo, mas a senhora já estava morta.

A notícia da morte da idosa rápido se espalhou no bairro do Aeroporto Velho e também ganhou as redes sociais. DEzenas de pesssoas têm lamentado o ocorrido, algumas dizem que conheciam dona Regina, que morava com o marido.

O casal tem uma lanchonete/sorveteria e é bastante conhecido na região. "Que triste pessoas encantadoras. Que Deus possa confortar o coração dos familiares", diz um internauta nas redes em Santarém. "Descansa em paz tia ❤️❤️ marcou minha infância e adolescência", diz uma outra pessoa.

Até então, não há informações precisas sobre o momento do acidente. Pelas imagens em redes sociais, é possível ver que o corpo foi atingido já na calçada, o que leva a entender que o carro estaria no 'ponto morto', talvez, rente ao portão aberto, pela vítima, e então o veículo desceu involuntariamente. Também não se tem notícias sobre os preparativos funerários na cidade de Santarém.