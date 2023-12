Duas carretas colidem frontalmente na BR-316 deixando um dos condutores preso nas ferragens

Um acidente de trânsito envolvendo duas carretas foi registrado durante a tarde da última terça-feira (5), na BR-316, trecho que faz parte do município de Santa Maria do Pará, nordeste paraense. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, os dois veículos colidiram frontalmente e um dos condutores teria ficado preso às ferragens.

Conforme as informações de testemunhas, o acidente teria ocorrido por volta de 15hrs, no km 99. Com o impacto, um dos condutores que ficou em estado grave foi encaminhado com vida para uma unidade hospitalar. A ambulância do Serviço se Atendimento Móvel De Urgência (SAMU) também auxiliou no socorro ao outro motorista envolvido no sinistro, que teve apenas ferimentos leves.

No momento do acidente, chovia na região e o fluxo de veículos de grande porte na área era intenso. Devido ao acidente, um grande congestionamento foi registrado na via e o fluxo de veículos retornou ao normal somente com a retirada dos caminhões do local. A PRF informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas por meio de laudo pericial.