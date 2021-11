Jovem morre após choque contra mureta em acidente de moto na BR 316

O motociclista Alessandro das Chagas Martins, de 25 anos, morreu em um acidente de trânsito, na tarde deste domingo (28), no quilômetro 10 da rodovia BR-316, no sentido de Marituba rumo a Belém, em frente a um supermercado de atacarejo, no município de Marituba.

Testemunhas e peritos informaram que, possivelmente, o capacete não estava afivelado adequadamente no momento da batida. Isso pode ter contribuido para que o equipamento se soltasse da cabeça durante o impacto. A proteção foi recolhida ao lado do jovem e da moto.

Ainda não há detalhes sobre o que levou ao acidente (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

De acordo com agentes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) do Pará que estiveram no local, o jovem estava conduzindo a motocicleta quando bateu em uma mureta de concreto usada para delimitar a pista.

A equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foi acionada por volta das 14h50 para a remoção do corpo. A reportagem acompanha a ocorrência para divulgar mais detalhes.