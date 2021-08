Jovem morre ao colidir motocicleta com ônibus em Parauapebas

O jovem Thiago Morais da Silva, de 20 anos, morreu na última quinta-feira (12), no Hospital Geral de Parauapebas (HGP). Ele foi vítima de um acidente de trânsito registrado na segunda-feira (9), na rodovia Faruk Salmen, em Parauapebas, no sudeste do Pará.

Segundo testemunhas, Thiago Silva pilotava uma moto Honda CG Titan e viajava no sentido Palmares, quando colidiu com um ônibus.

O condutor da moto sofreu vários traumas na região da cabeça e ficou em estado grave. Thiago Silva foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o HGP, onde ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), por três dias, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. Com informações do site Debate Carajás.