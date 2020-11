Jovem morre ao colidir de moto contra caminhão

Brenda Beatriz Bepuno da Silva, de 19 anos, morreu ao colidir na moto que pilotava com um um caminhão em um ramal no município de Santa Izabel do Pará no começo da noite desta quinta-feira (12). A área é mal iluminada, o que pode ter contribuído para o acidente.

O acidente se deu quando a mulher voltava do trabalho para casa e seguia de moto pelo ramal Bacabeira para pegar a rodovia BR-316. A jovem transitava sozinha.

Em dado momento, em sentido contrário no ramal de piçarra surgiu um caminhão. A jovem acabou perdendo o controle da moto e bateu de forma frontal no veículo pesado.

Com o impacto da colisão, a mulher sofreu morte instântanea. A área do acidente foi isolada por uma guarnição da Polícia Militar. A setor de Perícia do Estado está com técnicos atuando no local.