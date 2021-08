Jovem morre ao colidir de moto com poste a caminho do trabalho em Parauapebas

Na manhã deste sábado, 28, o jovem Luan Clécio Silva Sousa perdeu a vida em um acidente de trânsito em Parauapebas, no Sudeste Paraense. O rapaz, que havia comemorado seu aniversário de 22 anos há apenas três dias, teria perdido o controle da motocicleta que pilotava e colidido com um poste, morrendo no local por conta dos ferimentos.

O 23º Batalhão de Polícia Militar (BPM) confirmou que o acidente fatal foi por volta das 7h, na Avenida 01, próximo à rodovia PA-160, Bairro dos Minérios. O piloto da moto ia para o trabalho quando colidiu com o poste que margeia a estrada, caindo no chão e morrendo ao bater com a cabeça.

Algumas pessoas que passaram no local logo após o fato contam que, provavelmente, o acidente foi causado por excesso de velocidade, já que não há indícios de que o rapaz tenha sido atingido ou tentou desviar de lago na estrada. Além disso, a moto que ele pilotava - Honda Biz, vermelha - não é um modelo indicado para estradas e viagens em alta velocidade.

O 23º Grupamento Bombeiro Militar (GBM) de Parauapebas informou que não foi acionado para atender a ocorrência, o que indica que Luan não teve chances de ser socorrido e sua morte foi praticamente instantânea. O corpo do jovem foi removido pelo núcleo avançado de Parauapebas do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, e a Polícia Civil também foi ao ponto onde ocorreu o acidente para averiguar a situação. A motocicleta envolvida no acidente foi levada pela PM até a 20° Seccional Urbana de Parauapebas, onde o caso foi registrado.