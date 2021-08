Homem morre afogado na Praia do Amor, em Outeiro

Um homem de 50 anos, identificado como José Cruz, morreu afogado na Praia do Amor, no Distrito de Outeiro, na tarde deste domingo ( 29). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, houve acionamento para o local do fato, constatando-se o óbito.

Segundo informa o CBM e a Defesa Civil, foi feito "o atendimento a uma ocorrência na tarde deste domingo (29), por volta das 15h30, na praia do amor, no Distrito de Outeiro". "A vítima foi um senhor de 50 anos, de nome José Cruz, que desapareceu na água após um mergulho. Foram feitas as buscas no local, o corpo foi encontrado por volta das 16h10 e retirado da água pelos guardas-vidas. A vítima ficou sob proteção da Polícia Militar (PM) até a chegada do Instituto Médico Legal (IML)", acrescentou.