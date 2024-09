Jovem espancado em praia de Itaituba morre no Hospital do Tapajós

Um jovem identificado com o prenome Marcelo, de apenas 24 anos, morreu no Hospital Regional do Tapajós, na madrugada do sábado (28/9), após ter sido vítima de um espancamento na Praia do Sapo, localizada no município de Itaituba, no sudoeste do Pará, no último dia 22 deste mês. A Delegacia de Homicídios de Itaituba levanta informações sobre o caso, que chocou os moradores dessa região paraense.

As primeiras informações sobre a morte do jovem são de que Marcelo foi espancado por quatro homens. Os agressores atingiram a vítima com socos e pauladas.

Diante da gravidade do quadro em que se encontrava, Marcelo foi levado às pressas para o Hospital Regional do Tapajós, onde permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva, por conta, principalmente, dos traumas provocados pelas pauladas que recebeu na cabeça.

Apesar da intervenção médica, ele acabou não resistindo e faleceu na madrugada do sábado (28), no hospital regional.

O caso foi registrado na Polícia, e, agora, é investigado pela Delegacia de Homicídios de Itaituba. A Reportagem Integrada do Grupo Liberal busca mais informações sobre esse caso.