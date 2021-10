Jovem é preso pela Polícia Federal após receber encomenda com notas falsas

Um homem, identificado apenas pelas iniciais B.C.B., de 20 anos, foi preso em flagrante, na tarde da última quinta-feira (30) pela Polícia Federal de Redenção de posse da quantia de R$ 1.000,00 em cédulas falsas.

O caso teve início a partir de comunicação do Setor de Inteligência dos Correios, que alertou a Polícia Federal acerca de uma correspondência com conteúdo suspeito destinada a B.C.B., residente no Distrito de Alacilândia, município de Conceição do Araguaia.

Em diligências, a equipe policial conseguiu identificar e qualificar o destinatário da encomenda, que continha vinte cédulas de valor de face de R$ R$ 50,00, totalizando R$ 1.000,00.

O flagrante ocorreu no momento em que o indivíduo deixava a agência dos correios de Conceição do Araguaia. No momento da abordagem, o rapaz confessou o delito e afirmou ter pago a quantia de R$ 255,00 pelas cédulas falsas.

Caso confirmada a hipótese criminal de crime de moeda falsa, previsto no art. 289 do Código Penal, o investigado poderá ser condenado a penas que variam entre 3 e 12 anos de reclusão, além de multa.